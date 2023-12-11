В Минобороны РФ назвали потери ВСУ за сутки

Российские силы за последние сутки отразили более 25 атак штурмовых групп ВСУ, уничтожили украинский танк и другую военную технику. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

В Минобороны РФ назвали потери ВСУ за сутки
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За последние 24 часа ВС РФ отразили на Купянском направлении четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й и 57-й бригад ВСУ. Украинские силы потеряли там до 30 военнослужащих и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении было нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.

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На Донецком направлении российские силы за сутки отразили 18 украинских атак. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также там были поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Украинские силы потеряли там до 45 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-30, а также одну станцию AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

За сутки ВС РФ поразили два склада вооружения ВСУ в районе села Чернобаевка Херсонской области, а также живую силу и военную технику ВСУ в 107-ми районах. Российские средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника.

В конце ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала украинского наступления ВСУ потеряли более 90 тысячи человек убитыми и ранеными. По данным Минобороны, за это время ВСУ также потеряли 600 танков и 1900 бронемашин различного класса.

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