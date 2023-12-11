Минобороны Турции: Швеция не выполнила условия для вступления в НАТО
Швеция все еще не выполнила своих обещаний, которые был даны Турции в рамках договоренностей по противодействую терроризму и являются условиями для одобрения заявки на вступление страны в НАТО. Как сообщает телеканал NTV, об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.
По словам министра, Швеция пока не сдержала данное слово, хотя Анкара продолжает ожидать от нее обещанных действий.
«У каждой страны есть свой парламент. У нас он тоже есть, и не следует забывать, что последнее слово (в вопросе ратификации заявки — прим. ред.) останется за ним», — заявил Гюлер.
Он добавил, что Анкара следует политике «открытых дверей» и подтверждением этого является принятие в НАТО Финляндии. Военное ведомство Швеции сейчас продолжает принимать усилия, однако результата пока не наблюдается, заключил министр.
Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. Шведская заявка к началу 2023 года была ратифицирована 28 странами альянса из 30 — всеми, кроме Турции и Венгрии.