Минобороны Турции: Швеция не выполнила условия для вступления в НАТО

Швеция все еще не выполнила своих обещаний, которые был даны Турции в рамках договоренностей по противодействую терроризму и являются условиями для одобрения заявки на вступление страны в НАТО. Как сообщает телеканал NTV, об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

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По словам министра, Швеция пока не сдержала данное слово, хотя Анкара продолжает ожидать от нее обещанных действий.

«У каждой страны есть свой парламент. У нас он тоже есть, и не следует забывать, что последнее слово (в вопросе ратификации заявки — прим. ред.) останется за ним», — заявил Гюлер.

Он добавил, что Анкара следует политике «открытых дверей» и подтверждением этого является принятие в НАТО Финляндии. Военное ведомство Швеции сейчас продолжает принимать усилия, однако результата пока не наблюдается, заключил министр.