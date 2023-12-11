Минобороны Турции: Швеция не выполнила условия для вступления в НАТО

Швеция все еще не выполнила своих обещаний, которые был даны Турции в рамках договоренностей по противодействую терроризму и являются условиями для одобрения заявки на вступление страны в НАТО. Как сообщает телеканал NTV, об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

Минобороны Турции: Швеция не выполнила условия для вступления в НАТО
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По словам министра, Швеция пока не сдержала данное слово, хотя Анкара продолжает ожидать от нее обещанных действий.

«У каждой страны есть свой парламент. У нас он тоже есть, и не следует забывать, что последнее слово (в вопросе ратификации заявки — прим. ред.) останется за ним», — заявил Гюлер.

Он добавил, что Анкара следует политике «открытых дверей» и подтверждением этого является принятие в НАТО Финляндии. Военное ведомство Швеции сейчас продолжает принимать усилия, однако результата пока не наблюдается, заключил министр.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. Шведская заявка к началу 2023 года была ратифицирована 28 странами альянса из 30 — всеми, кроме Турции и Венгрии.

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