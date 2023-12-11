Президент США Джо Байден может начать прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины, считает бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Газета.Ru

По его словам, Украина находится в сфере влияния России, а США зашли туда и создают угрозу. Уилкерсон сказал, что Байден может придумать ложный повод, который позволит альянсу начать конфликт с Россией, подобно тому, как это сделали США в Ираке. Российская газета

«А раз мы сказали уже и "А", и "Б", придется говорить и "В" — и нас ждет война между НАТО и Россией. И к этой войне приведет президент США по своему собственному желанию», — объяснил бывший советник госсека. Lenta.ru