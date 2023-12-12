Балицкий сообщил о значительном продвижении ВС РФ у Новопокровки

Вооружённые силы России значительно продвинулись в районе Новопокровки Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Балицкий охарактеризовал обстановку как стабильно напряжённую, отметив, что российские войска не только обороняются, но и поступательно продвигаются вперёд.

«Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — сказал он.