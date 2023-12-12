Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

Вооружённые силы России значительно продвинулись в районе Новопокровки Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Балицкий сообщил о значительном продвижении ВС РФ у Новопокровки
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Балицкий охарактеризовал обстановку как стабильно напряжённую, отметив, что российские войска не только обороняются, но и поступательно продвигаются вперёд.

«Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России в течение суток поразили два склада вооружения украинской армии в районе Чернобаевки Херсонской области.