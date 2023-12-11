Силы РЭБ сбили украинский дрон, летевший в направлении Курской области
Ударный беспилотник, летевший в сторону Курской области, удалось сбить еще над территорией Украины при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
— В воскресенье в 18:40 по московскому времени поступила информация о падении после воздействия средств РЭБ летевшего с Украины в сторону Глушковского района Курской области беспилотника, — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что беспилотник рухнул на территории Сумской области.
В конце ноября беспилотник обезвредили в Торжокском районе Тверской области. Пострадавших среди мирного населения не было, как и разрушений инфраструктуры региона.