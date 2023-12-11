Стало известно об отступлении ВСУ под Часовым Яром
Вооруженные силы Украины отступают под Часовым Яром в ДНР, рассказал RT заместитель по боевой части штурмового отряда «Борз» с позывным Кальмар. По его словам, украинские военные бросают там свои укрепления и даже убитых товарищей.
Кальмар предположил, что ВСУ больше не могут завозить подкрепление и боекомплект в этот район, поскольку больше не контролируют дороги.
Если он [противник] оставит Часов Яр, то это обнажит путь на Богдановку, — объяснил боец.
Как рассказал командир отряда «Зубр» с позывным Жнец, несмотря на напряженные боестолкновения, чувствуется, что украинские солдаты измотаны. Он отметил, что ВСУ не очень стойко держат позиции без артиллерийского прикрытия. В итоге они «бегут и бросают тела погибших», добавил он.
Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник сообщил о продвижении российских войск к Часову Яру на Артемовском направлении. По данным канала, несколько позиций ВСУ уже взяты, противник начал отступление. Отмечалось, что в случае взятия Часова Яра российские войска смогут подобраться к украинским позициям в Краматорске. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что на южном фланге Артемовска ВС РФ овладели тактически важной высотой на севере от Клещеевки. Подчеркивается, для наступления на Часов Яр нужно много чего проработать. Выход на него возможен со стороны Богдановки и Григоровки, за которые только предстоит начать бои.