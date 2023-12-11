Стало известно об отступлении ВСУ под Часовым Яром

Вооруженные силы Украины отступают под Часовым Яром в ДНР, рассказал RT заместитель по боевой части штурмового отряда «Борз» с позывным Кальмар. По его словам, украинские военные бросают там свои укрепления и даже убитых товарищей.

Кальмар предположил, что ВСУ больше не могут завозить подкрепление и боекомплект в этот район, поскольку больше не контролируют дороги.

Если он [противник] оставит Часов Яр, то это обнажит путь на Богдановку, — объяснил боец.

Как рассказал командир отряда «Зубр» с позывным Жнец, несмотря на напряженные боестолкновения, чувствуется, что украинские солдаты измотаны. Он отметил, что ВСУ не очень стойко держат позиции без артиллерийского прикрытия. В итоге они «бегут и бросают тела погибших», добавил он.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник сообщил о продвижении российских войск к Часову Яру на Артемовском направлении. По данным канала, несколько позиций ВСУ уже взяты, противник начал отступление. Отмечалось, что в случае взятия Часова Яра российские войска смогут подобраться к украинским позициям в Краматорске. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.