MDA: один человек пострадал в результате падения ракеты в пригороде Тель-Авива
Ракета упала 11 декабря в южном пригороде Тель-Авива — в городе Холоне. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA).
В сообщении отмечается, что 45-летний местный житель получил осколочное ранение ноги. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
«Его эвакуируют в больницу Вольфсон», — сообщили в MDA.
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — сообщило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.