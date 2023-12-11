MDA: один человек пострадал в результате падения ракеты в пригороде Тель-Авива

Ракета упала 11 декабря в южном пригороде Тель-Авива — в городе Холоне. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA).

Один человек пострадал в результате падения ракеты в пригороде Тель-Авива
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В сообщении отмечается, что 45-летний местный житель получил осколочное ранение ноги. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

«Его эвакуируют в больницу Вольфсон», — сообщили в MDA.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — сообщило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.