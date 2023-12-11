Блокада границы с Украиной польскими дальнобойщиками, длящаяся больше месяца, начала сказываться на украинских солдатах, сидящих в замерзших окопах, пишет The New York Times. По данным издания, ситуация на границе задерживает поставки военного оборудования для ВСУ.

Украинский солдат по имени Александр рассказал газете, что его подразделение все еще ждет доставки двух приборов ночного видения, которые имеют решающее значение для безопасного продвижения солдат. По его словам, оборудование задерживается на границе, где с 6 ноября польские дальнобойщики блокируют основные пункты пропуска, создавая многокилометровые пробки.

Александр обвинил польских водителей в том, что они «омывают руки в крови людей, которые ждут помощи».

Польские дальнобойщики требуют ввести коммерческие разрешения для украинских компаний на перевозку грузов (кроме гуманитарной помощи и поставок для ВСУ), а также приостановить действие лицензий для компаний, созданных после февраля 2022 года.

Польские водители недовольны, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, могут предложить гораздо более дешевые услуги.

Сообщалось, что в последнее время польско-украинскую границу пересекали 40-50 тысяч грузовиков в месяц, в основном они принадлежали украинским компаниям. Эти показатели в два раза больше, чем до начала украинского кризиса.

Поляки также заявляют, что с ними несправедливо обращаются украинские таможенники, которые заставляют их ждать, пока украинские водители получат преимущество.