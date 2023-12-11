СМИ: в Минобороны Британии потеряли несколько тысяч пропусков

За последний год сотрудники Минобороны Британии потеряли 3531 пропуск в здание министерства, а еще 285 пропусков были украдены. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные министерства.

Британские депутаты призвали провести официальное расследование исчезновения пропусков.

«Каждый потерянный пропуск представляет собой угрозу безопасности. Тревожно, что в Минобороны теряют по девять пропусков в день, особенно в то время, когда угрозы для Великобритании растут», — заявил член британского парламента от Лейбористской партии, «теневой» министр обороны Джон Хили.

Бывший командующий ВМС Британии, адмирал Лорд Уэст подчеркнул, что к этой проблеме «не следует относиться легкомысленно».

«Это не только угроза безопасности, но также и террористический риск», — подчеркнул он.

Парламентский представитель Минобороны Эндрю Меррисон заверил, что все инциденты с потерей и кражей пропусков расследуются. Власти рассчитывают «оценить и смягчить» последствия этих случаев, определить их первопричину и извлечь уроки.

Любой пропуск в Минобороны Британии, о котором сообщается как об утерянном, немедленно деактивируется.

Газета The Telegraph ранее рассказала, что британской армии не хватает специалистов по кибербезопасности в условиях жесткой конкуренции со стороны бизнеса. Ричард Холройд, подбирающий персонал для вооруженных сил страны, рассказал, что на одного и того же специалиста по кибербезопасности все чаще претендуют и армия, и сразу несколько частных компаний.