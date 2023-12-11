СМИ: в Минобороны Британии потеряли несколько тысяч пропусков

За последний год сотрудники Минобороны Британии потеряли 3531 пропуск в здание министерства, а еще 285 пропусков были украдены. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные министерства.

СМИ: в Минобороны Британии потеряли несколько тысяч пропусков
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Британские депутаты призвали провести официальное расследование исчезновения пропусков.

«Каждый потерянный пропуск представляет собой угрозу безопасности. Тревожно, что в Минобороны теряют по девять пропусков в день, особенно в то время, когда угрозы для Великобритании растут», — заявил член британского парламента от Лейбористской партии, «теневой» министр обороны Джон Хили.

Бывший командующий ВМС Британии, адмирал Лорд Уэст подчеркнул, что к этой проблеме «не следует относиться легкомысленно».

«Это не только угроза безопасности, но также и террористический риск», — подчеркнул он.

Парламентский представитель Минобороны Эндрю Меррисон заверил, что все инциденты с потерей и кражей пропусков расследуются. Власти рассчитывают «оценить и смягчить» последствия этих случаев, определить их первопричину и извлечь уроки.

Любой пропуск в Минобороны Британии, о котором сообщается как об утерянном, немедленно деактивируется.

Газета The Telegraph ранее рассказала, что британской армии не хватает специалистов по кибербезопасности в условиях жесткой конкуренции со стороны бизнеса. Ричард Холройд, подбирающий персонал для вооруженных сил страны, рассказал, что на одного и того же специалиста по кибербезопасности все чаще претендуют и армия, и сразу несколько частных компаний.

По оценке Холройда, по итогам 2023 года его компания выполнит только 80 процентов от целевого показателя по набору специалистов для армии.

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