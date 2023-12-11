В Киеве не успели объявить воздушную тревогу из-за скорости российских ракет

Минувшей ночью в Киеве воздушная тревога была объявлена уже после первых взрывов. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua», об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Он отметил, что подобное происходит из-за очень высокой скорости российских баллистических ракет и случается уже не в первый раз. По словам Игната, у противовоздушной обороны есть «считанные минуты», чтобы отреагировать на атаку.

Напомним, что минувшей ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в 4:15 по местному времени (5:15 мск).