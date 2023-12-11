В США заявили о слабости армий стран Евросоюза

Большая часть военно-промышленного потенциала стран ЕС подорвана из-за политики бюджетных сокращений в годы после Холодной войны, армии стран Евросоюза оказались в итоге ослабленными. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

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«Большая часть промышленного потенциала Европы по производству оружия подорвана за годы бюджетных сокращений, и изменить ситуацию непросто в то время, когда большинство правительств сталкиваются с бюджетными ограничениями на фоне медленного экономического роста и старения населения, а также большой политической оппозиции сокращению расходов на социальное обеспечение для финансирования обороны», - пишет издание.

Как подчеркивает газета, в течение десятилетий после Холодной войны на Западе «терпимо относились» к ослабленным армиям стран ЕС, чувствуя поддержку со стороны США, лидера НАТО. На долю США в прошлом году пришлось почти 70% оборонных расходов НАТО, отмечает Wall Street Journal.

Однако на данный момент, пишет издание, «тревога растет», поскольку США переходят «к более изоляционистской позиции» по отношению к Украине.

Отмечается, что вооруженные силы Великобритании на данный момент располагают всего 150 танками, готовыми к использованию. Франция, по данным газеты, имеет менее 90 тяжелых артиллерийских орудий, «что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц на поле боя на Украине».

У Дании вовсе нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО, а у немецкой армии боеприпасов хватит на два дня боя, сообщает Wall Street Journal.