Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на YouTube, что украинцев ловят на улицах и насильно отправляют на фронт без оружия и предварительной подготовки.

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По его словам, граждан арестовывают, делают псевдомедицинское обследование, после чего неподготовленными и безоружными отправляют в зону боевых действий, «бросают как мясо на корм червям». Причем незаконно мужчин похищают как из дома, так и с улиц.

Соскин отметил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась после прихода на пост главы Минобороны республики Рустема Умерова.

Ранее Соскин указал на провал контрнаступления Вооруженных сил Украины, по результатам которого, отметил он, страна не получила ничего, кроме потерь и больших затрат.