В США испытали стрелковое оружие нового поколения

Рейнджеры и десантники Армии США испытали стрелковое оружие нового поколения Next Generation Squad Weapon (NGSW) под патрон калибра 6,8 миллиметра. Об этом пишет Army Recognition.

© Lenta.ru

Отмечается, что военные испытывали винтовки NGSW-R, автоматические винтовки NGSW-AR, а также системы управления огнем NGSW-FC на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. В рамках тестирования солдаты сравнивали особенности эксплуатации нового оружия с карабинами M4A1 и пулеметами M249, которые заменят винтовками NGSW.

«В целом, я чувствую себя быстрее с M249, но я предпочитаю NGSW-AR, потому что она делает меня более смертоносным», — приводит издание слова Максимилиано Аргуиндеги, стрелка-автоматчика из 75-го полка рейнджеров.

В свою очередь, сержант Джек Скотт из 101-й воздушно-десантной дивизии отметил, что убойная сила патрона калибра 6,8 миллиметра стала главным преимуществом NGSW по сравнению с M4 и M249.