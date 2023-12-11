Боевые корабли России прибыли на Филиппины

В понедельник, 11 декабря, три корабля ВМФ России прибыли на Филиппины с деловым заходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в стране.

В порт Манилы зашли большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России, а также средний морской танкер «Печенга».

В рамках визита на российских кораблях проведут экскурсии для филиппинских военных, членов парламента и сотрудников МИД страны. Перед российскими моряками выступит посол РФ Марат Павлов.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота 7 октября направился в дальний поход из Владивостока. Среди целей похода - демонстрация военно-морского флага России в регионе и укрепление дружественных отношений с другими странами.