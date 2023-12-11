WSJ: в Европе растет тревога из-за пустых военных арсеналов

В странах Европы растет тревога из-за ослабленного состояния вооруженных сил и пустых военных арсеналов по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию в конфликте на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

СМИ: в Европе растет тревога из-за пустых военных арсеналов
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По ее данным, страны Запада не видят "непосредственной военной опасности для Европы со стороны России", пока конфликт на Украине продолжается.

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"Но если Россия в конечном итоге победит на Украине, мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет и создать проблемы в других местах", - пишет издание.

На этом фоне в странах Европы "растет тревога по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию" касательно ситуации на Украине, уточняет WSJ.

По оценкам газеты, причина опасений заключается в том, что "промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений" по окончанию холодной войны. Нарастить военные мощности представляется "непростой задачей" в связи с бюджетными ограничениями на фоне медленного экономического роста европейских стран и старения населения, пишет издание. Кроме того, значительная часть жителей Европы не поддерживает идею финансирования военных расходов за счет сокращения выплат на социальное обеспечение.

В качестве иллюстрации масштабов проблемы вооружений WSJ приводит данные, согласно которым в военном арсенале Великобритании, которая считается страной с самыми крупными затратами на оборону в Европе, в настоящее время имеются только 150 танков и около дюжины исправных дальнобойных артиллерийских орудий. Следующая за ней по объемам военных расходов Франция располагает "менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц" в зоне боевых действий на Украине. Вооруженным силам ФРГ хватает боеприпасов на два дня боя, добавляет газета.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину. Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.