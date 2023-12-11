В Турции озвучили условие одобрения членства Швеции в НАТО

Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если Соединенные Штаты сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16. Об этом пишет издание Hürriyet со ссылкой на источники.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Штаты отправляют Греции истребители F-16, но при этом отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара за них заплатила.

«Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того, как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, были достигнуты положительные результаты», — сказано в статье.

По словам авторов материала, «тайное эмбарго» на поставки вооружения, введенное против Турции некоторыми странами, было отменено.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что призвал Реджепа Тайипа Эрдогана завершить ратификацию заявки на членство Швеции в альянсе.

Столтенберг также поприветствовал решение Эрдогана подать документы в парламент Турции о присоединении Швеции в военный блок. При этом генсек не смог четко обозначить сроки ратификации турецкой стороной.