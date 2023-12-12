Бойцы ХАМАС заявили об убийстве не менее 11 израильских солдат

Как следует из сообщения, размещенного в телеграм-канале группировки, бойцы "Бригады Иззэддина аль-Кассама" обстреляли семь единиц военной техники армии Израиля в районе Эш-Шуджаия в городе Газа на севере анклава. Они также "ударили по бронетранспортеру, на котором находились трое израильских солдат, добив экипаж". Бойцы группировки "вступили в бой с солдатами противника в нескольких районах" и подтвердили убийство 11 военных.