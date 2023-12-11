Аппетиты Вашингтона могут привести к введению воинской обязанности в стране, об этом рассказал бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу, пишет журнал The American Conservative (TAC).

«Если печально известная "Клякса", как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», — допустил экс-советник.

Бэндоу добавил, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликты по всему миру отталкивает людей от добровольной воинской службы. Потенциальных новобранцев армии США отпугивает в том числе конфликт на Украине, где Пентагон ведет борьбу против ядерной державы, отметил он. Только политика Москвы спасает Европу от «катастрофической» эскалации конфликта, подчеркнул аналитик.