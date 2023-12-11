Спецоперация на Украине 11 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 декабря 2023 года.

МО заявило об уничтожении российскими войсками опорников ВСУ на купянском направлении

Минометные расчеты и опорные пункты Вооруженных сил Украины на купянском направлении уничтожены подразделениями группировки войск «Запад» огнем из самоходных артиллерийских установок «Мста-С». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как заверили в военном ведомстве, артиллерийские подразделения наносят удары по вскрытым позициям, военным объектам, бронетехнике, фортификационным сооружениям и живой силе противника в круглосуточном режиме. Им приходится работать в тяжелых условиях, однако расчеты тратят всего несколько минут на выстрел после получения координат цели, используя тактику частых смен огневых позиций.

На Украине заявили о больших потерях ВСУ на левом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины не добьются успеха на левом берегу Днепра, они лишь потеряют еще больше живой силы и техники. К такому выводу пришло одесское издание «Думская», пишет «Лента.ру».

Автор уточнил, что большинство украинских солдат при переправе через реку получают ранения еще на подходе к берегу. В уцелевших стреляют всем, что есть в арсенале ВС РФ. Действия армии Украины на этой территории бессмысленны, настаивает автор.

«Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. Ради чего?» — задается вопросом он.

Российские военные ликвидировали азербайджанского наемника ВСУ в Клещеевке

Российские военнослужащие ликвидировали азербайджанского наемника в составе Вооруженных сил Украины Васифа Агаджанова. Об этом уведомил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале, пишет News.ru.

Он уточнил, что операцию провели в Клещеевке в ночь на 10 декабря.