Мобилизация: последние новости на сегодня 11 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Для участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий на Ямале введут новую меру поддержки

Социальную выплату на приобретение или строительство жилья могут получить участники специальной военной операции и члены их семей с 1 января 2024 года. Эту меру поддержки анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, указано на официальном сайте правительства ЯНАО.

Размер выплаты составит 500 тысяч рублей, которыми можно будет оплатить основной долг или первоначальный взнос по ипотеке для приобретения капитального жилья на территории округа.

Воспользоваться мерой поддержки смогут все участники специальной военной операции: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, а также ветераны. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника боев на Украине. Среди условий — гражданство РФ, постоянное проживание на территории ЯНАО и оформление приобретенного с помощью выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи.

Волонтеры из Бибирева собирают теплые вещи для отправки в зону СВО

Жители Бибирева приглашают всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции по сбору теплых вещей для отправки бойцам в зоне ведения боевых действий на территории Украины. Об этом пишет портал правительства Москвы.

В пресс-службе АНО указали, что зимой российским военнослужащим требуются теплые вещи, походные горелки, сухое горючее, зажигалки, газовые баллоны и горелки. Они приглашают граждан РФ помочь солдатам по мере возможности.

Волгоградские юнармейцы и школьники написали письма бойцам СВО

Всероссийскую патриотическую акцию «Письмо солдату» поддержали жители Волгоградской области. Школьники и юнармейцы написали письма для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции, пишет «Волгоградская правда».