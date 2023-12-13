После происшедших в Киеве взрывов в некоторых районах города нет воды

В некоторые районы столицы Украины после происшедших взрывов прекращена подача воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская телекомпания ТСН.

После происшедших в Киеве взрывов в некоторых районах города нет воды
© Gleb Garanich/Reuters

Телеканал, сославшись на информацию, полученную от местных жителей, заявил об отсутствии в некоторых районах Киева воды. Ранее сообщалось, что в Киеве произошли сильные взрывы. По имеющимся сведениям, сигналы воздушной тревоги были включены уже после взрывов.

В США оценили работу российских беспилотников в зоне СВО

Воздушная тревога также объявлена в Киевской и Черниговской областях. В украинских военных пабликах заявили, что по объектам в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами. Вечером 12 декабря в Одессе произошли взрывы. До этого назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости