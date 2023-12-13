После происшедших в Киеве взрывов в некоторых районах города нет воды

В некоторые районы столицы Украины после происшедших взрывов прекращена подача воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская телекомпания ТСН.

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Телеканал, сославшись на информацию, полученную от местных жителей, заявил об отсутствии в некоторых районах Киева воды. Ранее сообщалось, что в Киеве произошли сильные взрывы. По имеющимся сведениям, сигналы воздушной тревоги были включены уже после взрывов.