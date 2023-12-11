Эксперты посчитали количество региональных конфликтов за 2023 год

Bloomberg подсчитал число конфликтов за последние 30 лет
За 30 лет в мире произошло рекордное количество конфликтов. Как сообщает Bloomberg, об этом свидетельствуют данные Международного института стратегических исследований (IISS).
Всего в 2023 году в мире зафиксировано 183 региональных конфликта. Число жертв конфликтов выросло на 14% по сравнению с 2022 годом, а число случаев насилия — на 28%.
Сейчас, по данным Международного комитета Красного Креста, действуют 459 вооружённых группировок, которые имеют местное или региональное доминирование — по их оценкам, под их полным или частичным контролем живут 195 млн человек. Более того, действия признанных национальных правительств не распространяются на значительные территории земного шара.
При этом определяющей чертой современного глобального конфликтного ландшафта является неразрешимость. Одновременно с этим аналитики IISS не считают, что сейчас существует непосредственная угроза большой войны, вроде Первой или Второй мировой войн, хотя напряжение между крупными державами, особенно между США и Китаем, растет.