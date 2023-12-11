Эксперты посчитали количество региональных конфликтов за 2023 год

За 30 лет в мире произошло рекордное количество конфликтов. Как сообщает Bloomberg, об этом свидетельствуют данные Международного института стратегических исследований (IISS).

Всего в 2023 году в мире зафиксировано 183 региональных конфликта. Число жертв конфликтов выросло на 14% по сравнению с 2022 годом, а число случаев насилия — на 28%.

Сейчас, по данным Международного комитета Красного Креста, действуют 459 вооружённых группировок, которые имеют местное или региональное доминирование — по их оценкам, под их полным или частичным контролем живут 195 млн человек. Более того, действия признанных национальных правительств не распространяются на значительные территории земного шара.