Полковник СБУ признал превосходство российского оружия над украинским

Полковник СБУ: российское оружие превосходит украинское
Украинские Вооруженные силы не могут противостоять армии России из-за превосходства ее вооружения, сообщил телеканалу НТА полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.
По его словам, оружие, в том числе, влияет на ход боевых действий. Костенко указал, что ВС РФ обгоняют ВСУ по количеству и качеству дальнобойных ракет, авиации и артиллерии.
Украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, однако утратила наступательный потенциал, заявил в интервью НСН военный корреспондент Александр Коц.