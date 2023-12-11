Полковник СБУ признал превосходство российского оружия над украинским

Украинские Вооруженные силы не могут противостоять армии России из-за превосходства ее вооружения, сообщил телеканалу НТА полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко .

По его словам, оружие, в том числе, влияет на ход боевых действий. Костенко указал, что ВС РФ обгоняют ВСУ по количеству и качеству дальнобойных ракет, авиации и артиллерии.