The Economist: США поставили Израилю условие насчет операции в Газе

В Вашингтоне сообщили Израилю, что его военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Несколько источников подтвердили, что во время своего недавнего визита в Израиль Энтони Блинкен, американский госсекретарь, сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к новому году», — говорится в статье.

При этом, по данным издания, в публичных заявлениях американские чиновники не обозначали для Израиля никаких крайних сроков для завершения операции.

Ранее стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посетит Израиль на этой неделе.