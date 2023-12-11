СМИ: взрывы прогремели в украинской Снигиревке

При этом каких-либо подробностей случившегося пока не поступало. Не комментируют взрывы и в Минобороны России .

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла. На Украине отметили, что матросы переправляются через реку и большинство из них убивают еще на подходе к берегу. А тех, кто выжил, «утюжат всем», что есть в арсенале ВС РФ.