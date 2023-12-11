Израиль начал штурм города на Западном берегу
Израильская армия приступила к штурму города аль-Бира на Западном берегу реки Иордан – палестинской автономии.
«Израильские силы применили боевые патроны и слезоточивый газ во время штурма района Сатех Мархаба города аль-Бире на оккупированном Западном Берегу», - сообщает в своих новостях арабский телеканал Al Jazeera.
Кроме того, израильская армия проводит бои в селе Шукба к западу от города Рамалла. В генштабе Израиля уверены, что там прячутся повстанцы ХАМАС.
Ранее «СП» писала о том, что около одного миллиардов долларов финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов осталось у США.