Израиль начал штурм города на Западном берегу

«Израильские силы применили боевые патроны и слезоточивый газ во время штурма района Сатех Мархаба города аль-Бире на оккупированном Западном Берегу», - сообщает в своих новостях арабский телеканал Al Jazeera.

Кроме того, израильская армия проводит бои в селе Шукба к западу от города Рамалла. В генштабе Израиля уверены, что там прячутся повстанцы ХАМАС.