Американские БПЛА неоднократно нарушили воздушное пространство Сирии

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Вадим Кулить.

По словам Кутиля, за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9.

Чиновник подчеркнул, что такими действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий. Кроме того, налеты обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии, заключил он.