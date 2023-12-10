На Украине сообщили о наступлении армии России по всему фронту

По его словам, вместе с украинскими военными, которые командуют войсками в восточном направлении, он детально проанализировал обстановку, рассмотрел варианты дальнейших действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не остановит свои действия и продолжит наступление. По его мнению, у Москвы нет страха противостояния со всем миром. Политик предположил, что Россия продолжит вести боевые действия до тех пор, пока США и Китай не призовут ее вывести военных из страны.