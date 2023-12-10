Bloomberg заявил о рекордном за три десятилетия числе конфликтов в 2023 году

В 2023 году в мире было зафиксировано 183 вооруженных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Международного института стратегических исследований в Лондоне. По словам авторов статьи, при этом миру не угрожает большая война, однако напряженность между государствами растет, особенно в отношениях Соединенных Штатов и Китая.

Это рисует мрачную картину роста насилия во многих регионах, войн, хронически препятствующих установлению мира. В исследовании, посвященном региональным конфликтам, а не конфронтации сверхдержав между Китаем, Россией, США и их союзниками, зафиксировано 183 конфликта за 2023 год, что является самым высоким показателем за три десятилетия, — говорится в материале.

Журналисты заявили, что это подчеркивает «непреклонность как определяющую черту современного глобального конфликтного ландшафта». Авторы материала добавили, что негосударственные вооруженные группировки играют пагубную роль, и палестинское движение ХАМАС является лишь самым заметным их них. В статье отмечается, что пограничные столкновения происходят по всему миру, а конфликт между Израилем и Палестиной может спровоцировать более широкую борьбу на Ближнем Востоке.