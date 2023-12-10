В Белом доме сообщили о заканчивающихся средствах на помощь Украине

У США осталось около миллиарда долларов на восполнение собственных запасов вооружений. О заканчивающихся средствах на помощь Украине в интервью CBS сообщила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

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«С точки зрения бюджета у нас осталось около миллиарда долларов на пополнение собственного арсенала. Все сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной безопасностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее?» — отметила глава управления Белого дома.

По ее мнению, Вашингтон не должен выбирать между обеспечением собственной боеготовности и финансированием Киева. «Конгресс просто должен гарантировать, что мы сможем обеспечить нашу национальную безопасность, одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина», — подчеркнула Янг.

При этом сотрудница Белого дома обратила внимание на тот факт, что большая часть выделенных Киеву средств остается в Соединенных штатах.

«Наша оборонная промышленность получает большую часть этих средств, чтобы создавать больше арсенала, а это означает создание высокооплачиваемых рабочих мест для жителей США», — считает глава управления.

Ранее Янг заявила, что у Вашингтона практически закончились время и средства на помощь Украине. По ее словам, без действий Конгресса к концу года у Вашингтона закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины.