В США назвали условие окончания конфликта России и Украины

Украине придется уступить часть территорий России для завершения конфликта. Такое условие окончания боевых действий назвал американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN.

Сенатор также выступил против финансовой поддержки Киева со стороны США, подчеркнув, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Вэнс усомнился в том, что украинской армии может помочь дополнительное финансирование от Вашингтона, так как предыдущие пакеты помощи не способствовали окончанию боевых действий.