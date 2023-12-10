Российские военные подняли флаг России над Марьинкой

Подразделения ВС РФ продолжают активные действия на Донецком направлении. Сегодня, 10 декабря, российские военные взяли под контроль южную часть Марьинки, установили флаг. Об этом пишет RT.

Министерство обороны РФ пока эту не информацию не прокомментировало.

По данным канала, штурмовые группы закрепляются, усиливают позиции, ведут разведку ближайшей лесополосы и населённого пункта Георгиевка.

Кроме того, бойцы выявляют и уничтожают огневые точки противника, готовят почву для дальнейших действий.