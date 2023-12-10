Блинкен назвал позицию США по вопросу прекращения огня в Газе

Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, рассказал на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне американская делегация использовала право вето в ходе заседания Совбеза ООН с тем, чтобы заблокировать резолюцию с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве.

Блинкен заметил, что «ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября».

Соответственно, отметил госсекретарь, прекращение огня в настоящее время «просто увековечит проблему».