Блинкен назвал позицию США по вопросу прекращения огня в Газе

Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, рассказал на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА «Новости».

Блинкен назвал позицию США по вопросу прекращения огня в Газе
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Накануне американская делегация использовала право вето в ходе заседания Совбеза ООН с тем, чтобы заблокировать резолюцию с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве.

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Блинкен заметил, что «ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября».

Соответственно, отметил госсекретарь, прекращение огня в настоящее время «просто увековечит проблему».

США, заметил чиновник, выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи. Он добавил, что война могла бы уже завершиться, если бы ХАМАС капитулировал.

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