Блинкен назвал позицию США по вопросу прекращения огня в Газе
Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, рассказал на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА «Новости».
Накануне американская делегация использовала право вето в ходе заседания Совбеза ООН с тем, чтобы заблокировать резолюцию с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве.
Блинкен заметил, что «ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября».
Соответственно, отметил госсекретарь, прекращение огня в настоящее время «просто увековечит проблему».
США, заметил чиновник, выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи. Он добавил, что война могла бы уже завершиться, если бы ХАМАС капитулировал.