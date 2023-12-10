Украина пытается вербовать иностранных наёмников, потому что сама несёт огромные потери среди личного состава, пишет Military Watch Magazine.

© RT на русском

«Потребность в иностранных кадрах возросла, поскольку всё чаще сообщается, что украинские силы понесли огромные потери, особенно после начала неудачного многомесячного наступления против российских войск в июне», — пишет портал.

Как утверждается, ожидаемая продолжительность жизни на передовой в зонах наиболее интенсивных боёв для украинских военнослужащих порой составляла всего четыре часа.

Американская газета The Washington Post ранее писала, что украинской армии новые солдаты нужны «даже больше, чем пули».