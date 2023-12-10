Стало известно о глобальном дефиците пороха. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на управляющую компанию многих предприятий по производству огнестрельного оружия Vista Outdoor.

Представители пресс-службы заявили, что в ближайшее время существенно поднимутся цены на боеприпасы. Вице-президент по продажам Sporting Products Бретт Нельсон пояснил, что этому способствуют военные конфликты, которые сейчас происходят в мире.