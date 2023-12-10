В США прокомментировали ситуацию на линии противостояния на Украине
Российские войска на Украине продолжают активные действия, продвинулись на ряде направлений, отметил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что это указывает на отсутствие тупиковой ситуации на фронте.
Ранее украинские официальные лица заявили, что ситуация на линии противостояния зашла в тупик. Кроме того, аналогичные заявления прозвучали от западных лидеров.
«Многие утверждают, что это тупик. Я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских», — подчеркнул ученый.
По его мнению, об этом свидетельствует то, что ВСУ несут существенно более тяжелые потери, чем ВС РФ. Кроме того, российские войска идут вперед, а разбитые украинские — отступают.
Напомним, что в 2022 году Киев начал подготовку контрнаступления: были обучены десятки тысяч солдат, освоена полученная от западных стран военная техника.
Наступление началось 4 июня и продолжалось практически шесть месяцев. В ходе летней и осенней кампаний ВСУ утратили порядка 125 тыс. солдат и около 16 тыс. единиц бронетехники. В декабре Киев заявил о переходе к обороне.