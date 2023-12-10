В США прокомментировали ситуацию на линии противостояния на Украине

Российские войска на Украине продолжают активные действия, продвинулись на ряде направлений, отметил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что это указывает на отсутствие тупиковой ситуации на фронте.

Ранее украинские официальные лица заявили, что ситуация на линии противостояния зашла в тупик. Кроме того, аналогичные заявления прозвучали от западных лидеров.

«Многие утверждают, что это тупик. Я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских», — подчеркнул ученый.

По его мнению, об этом свидетельствует то, что ВСУ несут существенно более тяжелые потери, чем ВС РФ. Кроме того, российские войска идут вперед, а разбитые украинские — отступают.

Напомним, что в 2022 году Киев начал подготовку контрнаступления: были обучены десятки тысяч солдат, освоена полученная от западных стран военная техника.