В РФ рассказали, сколько морпехов Украина потеряла на Днепре

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, переправиться на левый берег реки и закрепиться, приводят к огромным потерям среди морской пехоты. Об этом сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина.

© Wikimedia Commons

Он оценил потери ВСУ за два месяца боев в районе Крынок и Андреевского моста в 13 тысяч бойцов. По его словам, это четверть всей морской пехоты Украины.