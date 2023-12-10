В РФ рассказали, сколько морпехов Украина потеряла на Днепре
Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, переправиться на левый берег реки и закрепиться, приводят к огромным потерям среди морской пехоты. Об этом сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина.
Он оценил потери ВСУ за два месяца боев в районе Крынок и Андреевского моста в 13 тысяч бойцов. По его словам, это четверть всей морской пехоты Украины.
До этого офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев заявил, что самолеты российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, удары были нанесены по пунктам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.