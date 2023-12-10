В ВСУ признали возможность сдачи позиций на купянском направлении

Украинская армия в ближнесрочной перспективе будет вынуждена сдать ряд позиций на купянском направлении и отступить на запад, признал офицер ВСУ Арти Грин. Об этом пишут «Известия».

Грин пояснил, что у ВСУ предположительно осталось мало сил и средств. У ВС РФ, напротив, их много, российская армия постоянно получает подкрепления.

На фоне этого, заметил он, ВСУ «придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола».

По его мнению, такой маневр просто необходим и позволит «минимизировать потери». Он добавил, что украинским военным, с учетом сложного положения на линии противостояния, придется с боями отступать, «уходить всё дальше и дальше на запад».