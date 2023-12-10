На Украине назвали риски потери Авдеевки

Отступление ВСУ из Авдеевки приведет к катастрофическим последствиям, предположил украинский военный летчик-инструктор Роман Свитан. Об этом пишет «Российская газета».

Офицер пояснил, что восточная часть населенного пункта и его промзона находятся на господствующей высоте. В случае, если российские военные займут их, то украинским военным придется отходить на 20 км к западу, ко второй линии обороны Карловка - Очеретино.

«То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся», — признал Свитан.

Отступление на 20 км, в свою очередь, приведет к обрушению фронта на этом направлении, а также к потере Карловки, Курахово, Марьинки, Угледара, констатировал летчик-инструктор.