Офицер ВСУ признал, что потеря Авдеевки обрушит украинскую линию обороны
Отступление ВСУ из Авдеевки приведет к катастрофическим последствиям, предположил украинский военный летчик-инструктор Роман Свитан. Об этом пишет «Российская газета».
Офицер пояснил, что восточная часть населенного пункта и его промзона находятся на господствующей высоте. В случае, если российские военные займут их, то украинским военным придется отходить на 20 км к западу, ко второй линии обороны Карловка - Очеретино.
«То есть идти до следующих высот, потому что в низинах мы не удержимся», — признал Свитан.
Отступление на 20 км, в свою очередь, приведет к обрушению фронта на этом направлении, а также к потере Карловки, Курахово, Марьинки, Угледара, констатировал летчик-инструктор.
Ранее сообщалось, что российские военные ведут активные боевые действия в Авдеевке, вошли в город еще с одного направления.