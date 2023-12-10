В России заподозрили США в удерживании танков Abrams вдали от линии фронта

Танки американского производства Abrams до сих пор не оказались на передовой в зоне проведения спецоперации, хотя были переданы украинским войскам. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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Возможно, отметил эксперт, Соединенные Штаты держат танки вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и продолжения поставок своей техники в западные страны.

"Европейская техника горит. Значит, американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны. А там десятки миллиардов долларов прибыли", - сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что США являются выгодополучателями.

"Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские, а это очень показательный момент", — указал капитан.