В России заподозрили США в удерживании танков Abrams вдали от линии фронта
Танки американского производства Abrams до сих пор не оказались на передовой в зоне проведения спецоперации, хотя были переданы украинским войскам. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Возможно, отметил эксперт, Соединенные Штаты держат танки вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и продолжения поставок своей техники в западные страны.
"Европейская техника горит. Значит, американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны. А там десятки миллиардов долларов прибыли", - сказал он.
Дандыкин подчеркнул, что США являются выгодополучателями.
"Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские, а это очень показательный момент", — указал капитан.
До этого издание Forbes писало, что американские танки М-1 Abrams на Украине рискуют выйти из строя, потому что им нужна очистка хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, на которую уходит много топлива.