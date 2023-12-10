Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 декабря 2023 года.

Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО

Разработчик российских снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о редкой тактике бойцов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Лента.ру».

Он подтвердил высказывание, что снайпер делает один или два выстрела. Однако бывают исключения. Лобаев привел в пример рассказ пользователя его винтовки DXL-4 «Севастополь» под патрон 375 CheyTac. Снайпер заявил, что ему не хватило двух магазинов по пять патронов для стрельбы с одной позиции, чтобы полностью уничтожить группу врага, и он был вынужден досылать патроны вручную по одному.

Из 12 выстрелов — два промаха, заявил боец. Оставшимся украинским военным удалось уйти, поскольку напарник снайпера не мог давать корректировку огня, отвлекаясь на поиск контрснайперских групп.

ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за минувшие сутки 18 раз открывала огонь по территории ДНР, сообщает «Газета.ру».

Под обстрел ВСУ попали районы четырех населенных пунктов. Всего было выпущено 48 снарядов.

В результате ранены семь мирных жителей. Повреждены два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка и один объект гражданской инфраструктуры.

«РВ»: ВС РФ уничтожили близ Артемовска группу наемников ВСУ из Шри-Ланки

Военнослужащие России уничтожили у Артемовска командира украинского спецназа и двух его подчиненных, сообщает news.ru.

Они были наемниками из Шри-Ланки. Инцидент прокомментировал министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри.