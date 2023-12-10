Французский корабль сбил два йеменских дрона над Красным морем

Французский многоцелевой фрегат Languedoc сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), передает ТАСС со ссылкой на военный штаб Франции. Отмечается, что БПЛА приближались к фрегату над Красным морем с территории Йемена.

Французский фрегат атакован в Красном море
©  U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена, — заявили в военном штабе Франции.

Первый дрон был сбит около 21:30 по местному времени в субботу (23:30 мск), второй — около 23:30 (01:30 мск воскресенья). Оба аппарата были перехвачены на расстоянии примерно 110 км от побережья Йемена.

Израиль направил в Красное море военные корабли и подводную лодку

Ранее американский эсминец USS Carney и судно Unity Explorer были атакованы с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. ВС США удалось сбить беспилотник, который направлялся к судам. После этого официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что суда, подвергшиеся атаке йеменских хуситов в Красном море, никак не связаны с Израилем, и добавил, что один корабль получил серьезные повреждения и может затонуть.

До этого «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. На борту находились 25 членов экипажа — представители Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. При этом член политбюро группировки Хузам аль-Асад пообещал, что с экипажем будут обращаться в соответствии с традициями ислама — как с гостями.