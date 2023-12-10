Французский фрегат атакован в Красном море

Французский многоцелевой фрегат Languedoc сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), передает ТАСС со ссылкой на военный штаб Франции. Отмечается, что БПЛА приближались к фрегату над Красным морем с территории Йемена.

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9 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена, — заявили в военном штабе Франции.

Первый дрон был сбит около 21:30 по местному времени в субботу (23:30 мск), второй — около 23:30 (01:30 мск воскресенья). Оба аппарата были перехвачены на расстоянии примерно 110 км от побережья Йемена.

Ранее американский эсминец USS Carney и судно Unity Explorer были атакованы с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. ВС США удалось сбить беспилотник, который направлялся к судам. После этого официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что суда, подвергшиеся атаке йеменских хуситов в Красном море, никак не связаны с Израилем, и добавил, что один корабль получил серьезные повреждения и может затонуть.