Мобилизация: последние новости на сегодня 10 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Бойцы СВО достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны – Путин

Участники специальной военной операции достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета.

По его словам, участники Юнармии помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Президент пожелал ребятам включаться в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции.

Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около 1 тыс. писем бойцам от детей

Российские военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи доставили за неделю около одной тысячи детских писем бойцам в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Газета.ру».

С посланиями бойцы получили рисунки школьников.

По словам одной из учительниц школы в Воронежской области, буква «Z» стала атрибутом на письмах солдатам.

Из Башкирии отправлен 103-й гумковой для добровольцев и мобилизованных

Гуманитарный конвой направлен из Башкирии для добровольцев и мобилизованных, сообщает bash.news.

Адресная помощь для военнослужащих направляется от организаций, общественных объединений, а также неравнодушных граждан.