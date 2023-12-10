Мобилизация: последние новости на сегодня 10 декабря 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 декабря 2023, в материале «Рамблера».
Бойцы СВО достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны – Путин
Участники специальной военной операции достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета.
По его словам, участники Юнармии помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, поддерживают тех, кто нуждается в помощи.
Президент пожелал ребятам включаться в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции.
Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около 1 тыс. писем бойцам от детей
Российские военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи доставили за неделю около одной тысячи детских писем бойцам в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Газета.ру».
С посланиями бойцы получили рисунки школьников.
По словам одной из учительниц школы в Воронежской области, буква «Z» стала атрибутом на письмах солдатам.
Из Башкирии отправлен 103-й гумковой для добровольцев и мобилизованных
Гуманитарный конвой направлен из Башкирии для добровольцев и мобилизованных, сообщает bash.news.
Адресная помощь для военнослужащих направляется от организаций, общественных объединений, а также неравнодушных граждан.
В этот раз груз состоит из пяти автомобилей, воды, дров, шин, биноклей, печей-буржуек, тепловизоров, строительных материалов, маскировочных сетей, тёплой одежды, продуктов питания, средств гигиены, медикаментов и посылок от родственников. Всё, что будет необходимо бойцам при несении воинской службы.