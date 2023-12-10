Экс-разведчик США предупредил об опасности ядерной конфронтации с Россией

По его словам, президент США дал понять, «что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО ».

Как считает эксперт, Европа боится, что Дональд Трамп в 2024 вновь станет президентом США из-за того, что он может распустить Североатлантический альянс. Но «американское самосохранение» требует возвращение Трампа на пост президента, указал Риттер.