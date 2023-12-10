Много погибших: армия Израиля атаковала центр Газы

По меньшей мере 17 человек погибли и еще больше получили ранения в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилым районам в центральной части сектора Газа.

Отмечается, что бомбардировки осуществлялись по домам граждан в Дейр-эль-Балахе и лагерях беженцев Нусейрат, Аль Буридж и Аль Магази.

«Очевидцы сообщили, что [израильская] авиация разбомбила жилой дом в лагере Аль Буридж, что привело к гибели по меньшей мере семи граждан и ранениям десятков, в том числе детей и женщин, а также нахождению под завалами ряда граждан», — говорится в публикации.

Кроме того, агентство сообщило, что в результате удара по дому в лагере беженцев Нусейрат также погибли три человека, есть раненые.