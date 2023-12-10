На Украине заявили об обмане призывников
Украинская армия не учитывает возможности ограниченно годных призывников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
Про его словам, Вооруженные силы Украины отправляют их в штурмовые подразделения. Таким образом, они являются ограниченно годными только для военкомата. Когда призывник попадает в армию, там этот вопрос исчезает, указал депутат.
«И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу», — заявил Костенко.
При этом в военкомате ограниченно годным призывникам дают штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания. Секретарь комитета считает, что данная политика армии негативно сказывается на притоке добровольцев в Вооруженные силы.