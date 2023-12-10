Стало известно прозвище мобилизованных бойцов ВСУ на передовой

Он поведал, что его мобилизовали силой, и он не проходил медкомиссию. Когда Щербатого вместе с группой привезли в зону боевых действий, командиры им сказали, что они «одноразовые». Говоря об отношении начальства к солдатам, он заявил, что проблемы с питанием были настолько серьезные, что бойцам приходится воровать еду у местных жителей.