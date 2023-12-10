Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО

Российский разработчик снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев раскрыл редкую тактику бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО
© РИА Новости

Он подтвердил часто звучащее высказывание, что снайпер делает один или два выстрела.

«Это так, но бывают любопытные исключения», — заявил оружейник.

Лобаев привел в пример рассказ пользователя его винтовки DXL-4 «Севастополь» под патрон 375 CheyTac. Снайпер поведал, что ему не хватило двух магазинов по пять патронов для стрельбы с одной позиции, чтобы полностью уничтожить группу противника, и он был вынужден досылать патроны вручную по одному.

«Итог: семь двухсотых и трехсотые. Из 12 выстрелов — два промаха», — отчитался боец.

Оставшимся украинским военным удалось уйти, поскольку напарник снайпера не мог давать корректировку огня, отвлекаясь на поиск контрснайперских групп.

Лобаев назвал такой случай «эпизодом для снайперских учебников».

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