Раскрыта редкая тактика российских снайперов в зоне СВО

Российский разработчик снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев раскрыл редкую тактику бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине . Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он подтвердил часто звучащее высказывание, что снайпер делает один или два выстрела.

Лобаев привел в пример рассказ пользователя его винтовки DXL-4 «Севастополь» под патрон 375 CheyTac. Снайпер поведал, что ему не хватило двух магазинов по пять патронов для стрельбы с одной позиции, чтобы полностью уничтожить группу противника, и он был вынужден досылать патроны вручную по одному.