Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Донецку в 11:30 мск. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

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По информации СЦКК, удар пришелся по Будденовскому району города.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - "Газета.Ru") по направлению: 11.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущены 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении.

Тип ракет, которые использовались для обстрела, не называется.