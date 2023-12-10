Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Донецку в 11:30 мск. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
По информации СЦКК, удар пришелся по Будденовскому району города.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. - "Газета.Ru") по направлению: 11.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущены 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении.
Тип ракет, которые использовались для обстрела, не называется.
До этого военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо", что, если ВСУ отступят из Авдеевки, то вся линия обороны на востоке обрушится.