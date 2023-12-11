Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива
Военное крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — заявило, что подвергло Тель-Авив ракетному обстрелу.
Сообщение об этом появилось в Telegram-канале группировки.
В тексте отмечается, что военное крыло движения выпустило залп ракет по Тель-Авиву. В ХАМАС подчеркнули, что это было сделано в ответ на «сионистскую резню мирного населения».
Ранее сообщалось об акции протеста в Тель-Авиве, в ходе которой тысячи активистов потребовали начать переговоров с ХАМАС.